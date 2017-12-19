ليبرمان: على استعداد لدفع ثمن إعلان ترامب بشأن القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل كانت تدرك أن ثمة ثمن لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأنها مستعدة لدفعه.

وأضاف ليبرمان، خلال لقاء مع رؤساء سلطات محلية في محيط قطاع غزة، انه “من المهم حاليا ان ندعم اعلان الرئيس ترامب حول القدس اذ ان هذا الاعلان يضع حدا للنقاش حول مكانة العاصمة التي لا يجوز المساومة عليها”، مشيرا إلى أن “إعلان ترامب كان اعلانا تاريخيا ويجب العمل لترسيخ تاثيره”.

وتابع ليبرمان “إن الاستراتيجية الأمريكية تنص على ان النزاع الفلسطيني الاسرائيلي لا يشكل السبب لسفك الدماء ولعدم الاستقرار في المنطقة بل ان السبب الرئيسي هو السياسة الهدامة الايرانية والحركات الاسلامية المتطرفة“.

وبشأن الإحتجاجات الفلسطينية على القرار الأمريكي، قال “الجيش على اهبة الاستعداد لكافة السيناريوهات”. واضاف “اننا لا نرى حاليا اعمال احتجاج شعبية عارمة وانما اعمال لنشطاء يتقاضون اموالا مقابل نشاطاتهم”.

وأشار ليبرمان إلى أن إسرائيل لن تقبل استمرار إطلاق الصواريخ من غزة، وقال “الضربات التي تلقتها حركة حماس تشكل رسالة واضحة للجميع”. وأضاف “ادركت حماس هذه الحقيقة اذ انها قامت باعتقال العشرات من العناصر السلفية في القطاع”.

واعلن ليبرمان انه لن تكون هناك صفقة تبادل جديدة للأسرى مع حماس، وقال “لن تكون هناك صفقة تبادل على غرار صفقة شاليط، اذ ان هناك موقفا موحدا للحكومة تجاه هذا الموضوع”.