المستشار النمساوي الجديد يزور بروكسل لتهدئة المخاوف الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم المستشار النمساوي الجديد سيباستيان كيرتز، بزيارة إلى بروكسل مساء اليوم، في أول تحرك دبلوماسي له منذ استلامه مهام منصبه رسمياً أمس.

وسيعمل كيرتز، الذي ينتمي للتيار المحافظ على تهدئة المخاوف الأوروبية تجاه التحالف الحكومي في بلاده والذي يضم أيضاً حزب الحرية النمساوي المعروف بتطرفه ومعاداته للهجرة و تشككه بالاتحاد الأوروبي.

و من المقرر أن يلتقي كيرتز (31 عاماً)، كلا من رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر. وأعلن المستشار النمساوي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “ستكون لحكومتنا توجهات واضحة موالية لأوروبا”.

وبالرغم من أن قادة الاتحاد قد هنأوا المستشار النمساوي بعد انتخابه، إلا أن التخوف والترقب لا زال سيد الموقف في بروكسل.

وتفضل المفوضية الأوروبية التريث قبل الحكم على برنامج الحكومة النمساوية الجديدة، ولكنها في الوقت نفسه تستبعد اتخاذ أي إجراءات ضد النمسا بسبب وصول اليمين المتطرف للسلطة كما حدث عام 2000.

وكان الجهاز التنفيذي الأوروبي قد عمد عام 2000 إلى فرض عقوبات دبلوماسية على النمسا احتجاجاُ على وصول اليمين المتطرف للسلطة، كما عمت التظاهرات الاحتجاجية كافة أنحاء أوروبا للسبب نفسه.

وكان حزب الحرية النمساوي قد عارض انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي في تسعينيات القرن الماضي.