وزير الداخلية الإيطالي: استمرار تراجع تدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي استمرار وتيرة انحسار تدفقات الهجرة إلى بلاده، معلنا أن العام الحالي شهد انخفاضا في عدد المهاجرين الوافدين لإيطاليا بنسبة 34٪، بينما سجلت الأشهر الخمس الأخيرة تراجعا بنسبة 70٪

وقال المسؤول الإيطالي، في مداخلة أمام ندوة بمقر مجلس النواب في العاصمة روما الثلاثاء، “ان هذا التراجع يسمح لنا بمعالجة موضوع استقبال المهاجرين بطريقة اكثر عقلانية”، مشيرا الى اتفاق جرى توقيعه امس فى مدينة نابولى مع 265 عمدة بلديات من مقاطعة كامبانيا لتوزيع واسع النطاق للمهاجرين.

وأعاد وزير الداخلية التذكير بأنّ “سياسات الإندماج تسمح بتبني سياسات في المجال الأمني”. وقال “لدينا هجرة قادمة من فئات الشباب، وإذا لم تكن هناك معادلة تربط بين الإرهاب والهجرة، فالتأكيد توجد علاقة بين الإرهاب و(عدم) الاندماج”.