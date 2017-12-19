أبو الغيط: الفيتو بشأن القدس سيزيد عزلة إدارة واشنطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، “بقيام الولايات المتحدة بإجهاض مشروع القرار المقدم من مصر إلى لمجلس الأمن لحماية وضع القدس”، معرباً عن “بالغ استيائه إزاء استخدام أمريكا للفيتو للحيلولة دون صدور القرار”.

وأوضح الامين العام في تصريحات صحفية صباح اليوم “أن النهج الأمريكي يتسبب في مزيد من العُزلة للولايات المتحدة، وأن استخدام الفيتو في مواجهة 14 صوتاً يكشف عن تحدٍ أمريكي صارخ لحالة واضحة وربما نادرة من الإجماع الدولي”.

ونوه أبو الغيط بأن ‘الدول العربية سوف تتوجه إلى الجمعية العامة من أجل تمرير القرار تحت بند (الاتحاد من أجل السلم) ليصير قراراً مُلزماً لكل مؤسسات الأمم المتحدة، وهناك سبل متعددة يجري دراستها على الصعيدين الفلسطيني والعربي من أجل التعامل مع أية تبعات سلبية للقرار الأمريكي”.