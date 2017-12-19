بداية خلافات بين الأكراد والنظام السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- فتحت ميليشيات (قوات سورية الديمقراطية) أبواب العداء مع النظام في دمشق علناً بعد مسيرة طويلة من العلاقات المصلحية المتبادلة بين الطرفين.

ورداً على إتهامات الرئيس بشار الأسد للميليشيات الكردية بالخيانة، رأت القيادة العامة لقوات (سورية الديمقراطية) أن نظام الأسد هو آخر من يحق له الحديث عن الخيانة، وأنه راهن على الفتنة الطائفية والعرقية.

ويأتي ذلك تزامنا مع ذكرت مصادر من داخل مدينة الحسكة أن الميليشيات الكردية قامت باعتقال عناصر من قوات النظام بالمدينة والقامشلي صباح اليوم، على خلفية اعتقالات لعنصرين من عناضرها من قبل قوات النظام، وهددت بتحطيم تمثال للأسد الابن وسط المدينة.

وكان الأسد قد قال في تصريحات صحفية عقب لقاء جمعه مع وفد روسي يرأسه ديمتري روغوزين نائب رئيس الوزراء، أمس الاثنين إن هناك “شرائح عديدة منهم تعمل مع واشنطن شرق سورية، وهي خائنة”، معتبرا أن “كل من يعمل لصالح الأجنبي، وبخاصة واشنطن، في المنطقة الشرقية لبلاده، هو خائن”.

وشددت الميليشيات الكردية اليوم في بيان لها على أن “بشار الأسد وما تبقى من نظام حكمه، هم آخر من يحق لهم الحديث عن الخيانة، وتجلياتها، بما أن هذا النظام هو المسؤول مباشرة عن إطلاق يد الفصائل الطائفية في البلاد والتي عاثت فساداً في نسيج سورية أرضاً وشعباً”.

واضافت “هذا النظام هو من فتح أبواب البلاد على مصراعيها أمام جحافل الإرهاب الأجنبي التي جاءت من كل أصقاع الأرض، كما أنه هو بالذات الذي أطلق كل الإرهابيين من سجونه ليوغلوا في دماء السوريين بمختلف تشعباتهم”.

كما اتهمت نظام الرئيس السوري بأنه هو الذي “ما زال يُراهن على الفتنة الطائفية والعرقية ويتخدنق وفق هذه المعطيات، هو بذاته أحد تعاريف الخيانة التي إن لم يتصدى لها السوريون سيؤدي بالبلاد إلى التقسيم وهو ما لن تسمح به قواتنا بأي وشكل من الأشكال”.

وقالت “نحن لم نستغرب هذه التصريحات، ذلك أن شعبنا بكل مكوناته في سورية عامة، وشمال وشمال شرق سورية خاصة، قد انتفض ضده وضد نظامه الأمني القمعي الاستبدادي، وطرد منظومة الاستبداد بكل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وأنهى بذلك مرحلة قاتمة من تاريخ الظلم والقهر في البلاد دامت عقودا تكبح على أنفاس السوريين بمختلف أطيافهم”.

وتابعت “ليس مستغرباً أن يعتبر بشار الأسد القوات التي تُساهم في تأسيس نظام اجتماعي مبني على العدالة والمساواة خيانة، ذلك أن هذه القوات منبثقة من صميم هذه التجربة، ومتمأسسة كجيش وطني يحارب الإرهاب ويدحره في كل الميادين، وبما أن منظومة الاستبداد تعتبر الحراك المطلبي الجماهيري مؤامرة كونية، فالمؤكد أنه سيعتبر كل ما انبثق عن هذا الحراك خيانة”.