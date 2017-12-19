المفوضية الأوروبية تطلق برنامج مساعدات جديدة لصالح لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق برنامج جديدة لمساعدة لبنان بقيمة 44 مليون يورو يخصص لدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد.

ويتضمن هذا البرنامج العديد من المشاريع لعملية الإصلاح الانتخابي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل تحسين أنظمة تدوير وإدارة النفايات وتطوير حوض نهر الليطاني.

ويأتي الإعلان على هذا البرنامج تزامناً مع زيارة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إلى لبنان اليوم.

وتعليقاً على هذا الإعلان، أكدت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي، بدوله ومؤسساته، يعبر عن دعم الحازم للبنان، حيث “يستطيع لبنان الاعتماد على الالتزام الأوروبي في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية”، حسب كلامها.

ويريد الاتحاد الأوروبي “مرافقة” لبنان في مسيرته نحو تكريس التضامن مع اللاجئين السوريين الذين فروا من الصراع في بلدهم.

وتنوي المسؤولة الأوروبية خلال زيارتها للبنان العمل مع السلطات هناك للتحضير لمؤتمر بروكسل الثاني لدعم السوريين، والبلدان التي تستضيف اللاجئين منهم.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن البرنامج الجديد سيهتم بشكل خاص بمساعدة السلطات اللبنانية على التخفيف من آثار الصراع في سورية المجاورة.

وكان الاتحاد قد منح لبنان مبلغ يصل إلى مليار يورو لمساعدته على التعامل مع تداعيات الصراع السوري.

هذا ومن المتوقع أن تلتقي موغيريني، كبار المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري.