مصادر بالمعارضة: 9 قواعد عسكرية روسية في سورية مقابل ثمانية أمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر في المعارضة السورية إن لروسيا اليوم في سورية تسع قواعد عسكرية مختلفة مقابل 9 قواعد عسكرية للولايات المتحدة، وتاسعة قيد الإنشاء، فيما تضم 5 قواعد عسكرية لإيران.

وقالت المصادر إن للولايات المتحدة 8 قواعد عسكرية في سورية تتوزع في مطار الرميلان شرق مدينة القامشلي، قرية المبروكة غرب مدينة القامشلي، بالقرب من قرية خراب عشق غرب عين عيسى، عين عيسى التي تُعدّ كبرى قواعد الجيش الأمريكي، في منطقة تل بيدر شمال محافظة الحسكة، مدينة تل أبيض على الحدود السورية التركية، في الطبقة وواحدة قيد الإنشاء.

واشارت ذات المصادر إلى وجود 9 قواعد عسكرية روسية في سورية، هي قاعدة مطار حميميم في اللاذقية، وقاعدة المرفأ في طرطوس، الكلية البحرية في جبلة قرب اللاذقية، مطار حماة العسكري، مطار المزة العسكري بدمشق مطار الشعيرات بريف حمص، قاعدة تدمر بريف حمش الشرقي، قاعدة ومطار جندريس بمنطقة عفرين، مطار الضبعة العسكري بريف حمص.

وأن لتركيا 3 قواعد عسكرية في سورية هي قاعدة جرابلس، قاعدة أخترين وقاعدة في أعزاز.

وأن لإيران 5 قواعد عسكرية في سورية في مطار دمشق الدولي، جبل عزان قرب حلب، مطار السين، منطقة السيدة زينب بريف دمشق، مار الشعيرات بحمص.

فيما يمتلك حزب الله 4 قواعد عسكرية في القصير بحمص، في الزبداني بريف دمشق، وواحدة في حبل القلمون وأخرى في سرغاي بريف دمشق، وفق تلك المصادر.