قضية القدس تتصدر لقاءا بين البابا وملك الاردن بالفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تصدرت “قضية القدس وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ” أجندة اللقاء، الذي جرى صباح الثلاثاء في الفاتيكان بين البابا فرنسيس والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني

واشارت مذكرة للكرسي الرسولي صدرت في أعقاب اللقاء إلى أنه “خلال المحادثات الودية، تمّ التركيز أولا وقبل كل شيء على موضوع تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مع الإشارة بشكل خاص إلى مسألة القدس ودور الوصاية للعاهل الهاشمي على الأماكن المقدسة”.

وفي هذا السياق، يعلن الفاتيكان مجددا “الالتزام بتعزيز المفاوضات بين الأطراف المعنية، فضلا عن تعزيز الحوار بين الأديان”، كما برزت خلال اللقاء “أهمية حفز استمرار بقاء المسيحيين في الشرق الأوسط والإسهام الإيجابي الذي يقدمونه للمنطقة”، كونهم “يشكلون جزءا لا يتجزأ منها “.

ووفق المذكرة، التقى الملك الاردني في وقت لاحق أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، برفقة أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول، المطران بول غالاغر.