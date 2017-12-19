إيطاليا تدين إطلاق المتمردين الحوثيين صاروخا باليستيا بإتجاه الرياض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أدانت الحكومة الايطالية مساء الثلاثاء إطلاق المتمردين الحوثيين صاروخا باليستيا استهدف في وقت سابق العاصمة السعودية الرياض، واعترضته قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.

ورأى بيان، حمل توقيع وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو، “إن هذا العمل يشكل تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين ويقوض احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي وشامل للأزمة، التي تعصف باليمن لأكثر من ثلاث سنوات”.

وقال ألفانو “لقد حان الوقت لكي تتوقف دوامة العنف، التي تغذيها تصرفات التحدي كهذه عديمة الفائدة، وأن يقرر الطرفان في هذه الأزمة العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي، الذي يمثل الإمكانية الوحيدة لإنهاء الصراع ومعاناة

السكان المدنيين”.

وشدد البيان على أن “إيطاليا تؤكد مجددا دعمها لجهود الأمم المتحدة للوساطة في الأزمة ومن أجل تقدم قضية السلام في اليمن وفي المنطقة”.