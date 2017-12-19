رئيس الاعلى للدولة في ليبيا: لا شرعية للنواب خارج الاتفاق السياسي والكبير بمنصبه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبدالرحمن السويحلي ان “المجلس يعلن رفضه للتصرفات الفردية”، مُشددًا على أنه “يتعامل مع مجلس النواب كمؤسسة تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسى فقط وتلتزم بنصوصه ولا شرعية لما يتناقض مع ذلك”.

وأكد السويحلي أنّ “الصديق الكبير سيبقى فى منصبه “، محافظا لمصرف ليبيا المركزي، “إلى حين البت فى المناصب السيادية حسب ما جاء فى المادة 15 من الاتفاق السياسى”، داعيًا “كافة الأطراف إلى الكف عن العبث بمصير الوطن”، حسبما جاء في بيان مساء الثلاثاء

وكان مجلس النواب الملتئم في مدينة طبرق قد أعلن أنه “انتخب في جلسة رسمية، نقلت على الهواء مباشرةً، ظهر اليوم الثلاثاء من مقر المجلس، محافظاً جديداً لمصرف ليبيا المركزي”. وأضاف “فاز المرشح محمد عبد السلام الشكري بغالبية الاصوات ب54 صوتاً، ليصبح بذلك المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي”

ونوه مجلس النواب بأن “انتخاب محافظاً جديداً، لمصرف ليبيا المركزي، يأتي كخطوة هامة من مجلس النواب، لتوحيد المؤسسة ولمعالجة الوضع الاقتصادي الذى تمر به البلاد”.