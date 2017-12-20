مبعوث ترامب إلى المنطقة وسط مقاطعة فلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس -وصل ‏المبعوث الأمريكي الخاص الى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، مساء امس، ‎الى اسرائیل وسط مقاطعة فلسطينية احتجاجية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال غرينبلات إنه التقى منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يؤاف مردخاي، وبحث معه “مبادرات أمنية وأقتصادية”.

كما اجتمع غرينبلات مع مبعوث الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط، فرناندو جنتيليني “للإستماع إلى افكاره حول التطورات الأخيرة، غزة وجهود السلام التي تقوم بها الولايات المتحدة”.

ومن المتوقع أن يلتقي غرينبلات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان مسؤولون فلسطينيون اعلنوا تعليق الإتصالات مع الإدارة الأمريكية ردا على قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس