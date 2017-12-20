وزير داخلية إيطاليا: مراقبة أمنية لتدفقات المهاجرين تحسبا لتسلل مجرمين وإرهابيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الداخلية الايطالي، ماركو مينّيتي أن السلطات تولي أهمية خاصة للمراقبة الأمنية لتدفقات المهاجرين “بسبب مخاطر محتملة لتسلل إجرامي وإرهابي”، وذك من خلال “مخطط لعمليات دورية بحرية، جرى تفعيلها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تشارك فيها الشرطة المالية وقوات البحرية ووكالة فرونتكس الاوروبية، بالاتفاق مع السلطات الجزائرية والتونسية “.

ونوه المسؤول الإيطالي، خلال مساءلة برلمانية بشأن المبادرات الرامية لمنع وصول المهاجرين غير النظاميين وتعزيز أنشطة منع الإرهاب، بأن هذه الدوريات “تسمح بالقيام بأنشطة مراقبة على مقربة من السواحل، فضلا عن استخدام أجهزة متقدمة قادرة على اكتشاف المغادرين على الفور”. كما أشار إلى أنه بفضل انتشار ما يسمى بـ”النقاط الساخنة” من الممكن اليوم “تحديد هوية ما يقرب من 100% من المهاجرين الذين يرسون” على شواطئ البلاد، إضافة إلى أنه “تمّ توزيع توجيهات لمقار الشرطة لتنفيذ عمليات تفتيش معمقة بمناطق الرسو الحساسة لمنع تسلل محتمل لأشخاص متطرفين”

ولفت الوزير إلى أنه “منذ مطلع العام 2017 إلى اليوم، سجلت التدفقات إلى إيطاليا انخفاضا إجماليا بلغ أكثر من 33٪ مقارنة بذات الفترة من عام 2016. وقد انخفض عدد الوافدين بشكل كبير ومتدرج منذ تموز/يوليو الماضي”.

وأضاف “خلال فصل الصيف الماضي كانت هناك زيادة في التدفقات القادمة من تونس والجزائر، ولكن اليوم نسبة المهاجرين القادمين من تونس تعادل 5%، ومن الجزائر 2%، من إجمالي الوافدين”.