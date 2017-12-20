المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية: لا حل أحاديا لوضع القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بييرباتيستا بيتسابالا أن لا حل أحاديا في مدينة القدس، في رفض واضح لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

وقال في مؤتمر صحفي لمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة، “استمعنا قبل أيام قليلة إلى تصريح رئيس الولايات المتحدة وردات الفعل التي نجمت عنه والتي لم تتوقف بعد.إن موقف الكنيسة الكاثوليكية في هذا الصدد واضح، وقد أكد عليه البابا فرنسيس وهو: احترام الوضع القائم للمدينة، بما يتلاءم وقرارات هيئة الأمم ذات الصلة. وأردف “في بياننا قلنا: إننا نعتبر أنه لا يمكن أن يكون أي حل أحادي هو الحل. وأن القرارات الأحادية لا يمكنها أن تؤدي إلى السلام، بل تبعده. القدس كنز للإنسانية كلها. فكل مطالبة ذات طابع إقصائي على الصعيد الديني أو السياسي تنقض منطق طبيعة المدينة نفسها”.

واضاف، في المؤتمر الذي عقد في مقر بطريركية اللاتين في بلدة القدس القديمة صباح اليوم الأربعاء “هذه السنة مليئة بالأحداث، ولا سيما القسم الثاني من السنة حيث وجدنا أنفسنا في وسط انواع مختلفة من التنازعات، ولا سيما حول المدينة المقدسة، التي عادت لتكون مركز الاهتمام في وسائل الإعلام”.

وتابع “في شهر تموز الماضي، كل المدينة المقدسة كانت مكان نزاعات، ليس فقط سياسية، بخصوص الوصول إلى الأقصى وقبة الصخرة. وقد نشرت الكنائس المسيحية بيانا بهذا الخصوص.بعد ذلك بقليل، أجبرنا على نشر بيان آخر يخص مباشرة الكنائس نفسها وممتلكاتها ومشروع قانون في الكنيست يحدد حريتنا في التصرف بأملاكنا”.

وأعرب عن الأمل “أن يتوقف نهائيا كل عنف في هذه الأيام، لتسمح ببدء مناقشات مشروعة حول المدينة المقدسة، وليس فقط في المجال السياسي بل أيضا الديني والثقافي”.

وقال “السياسة هي الغائبة الكبيرة في هذه الأيام، أي رؤية سياسية واضحة. لا نعرف هل يفكرون وماذا يفكرون في مختلف البلدان التي تقرر لنا مستقبلنا. أما هنا، فلا توجد سياسة واضحة تبين لنا الطريق وتحدد المستقبل.الرؤية السياسية غائبة. وهذا سبب إحباط وحيرة كبيرة. إننا بحاجة إلى رؤية سياسية تؤدي إلى خيارات عملية على الأرض وتستجيب لتوقعات شعوبنا المختلفة”.

وأضاف المدبر الرسولي “سكان هذه الأرض تعبوا من العنف، الذي لم يأت بنتيجة لأحد. بل هم متعطشون إلى العدل وإحقاق الحق والحقيقة. قد يبدو هذا الكلام بلاغة أو كلاما مبهما. ولكن في الأوضاع التي نعيش فيها هذا كلام يعني أمورا عملية محددة في حياتنا اليومية، يعني تنقلاتنا وحرية حركتنا، والتصاريح، ولمّ شمل العائلات، والحياة اليومية لكل العائلات المسيحية”.