عشرات الإصابات بمواجهات متجددة في الأراضي الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أصيب العشرات من الفلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية تجددت اليوم الأربعاء في مدن الضفة الغربية، إحتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووقعت مواجهات في حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس، وبيت لحم والخليل وقلقيلية وطولكرم واريحا ونابلس إضافة إلى مواجهات وقعت على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وانطلقت مسيرات غاضبة من داخل المدن الفلسطينية إلى الحواجز العسكرية الإسرائيلية حيث وقعت مواجهات عنيفة حيث تم رشق القوات الإسرائيلية بالحجارة.

واطلقت قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه المسيرات.

وكان تم الإعلان عن هذه المسيرات إحتجاجا على زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الذي قرر في اللحظات الأخيرة تأجيل الزيارة إلى منتصف الشهر المقبل.

وابقى الفلسطينيون على المسيرات رغم قرار بينس تأجيل زيارته.

كما واعتقلت القوات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية 28 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم 10 من نشطاء حركة (فتح)