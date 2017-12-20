رئيس الوفد الأوروبي: تقدم مفاوضات بريكست خطوة لانسحاب منظم لبريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد ميشيل بارنييه، رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أن التقدم الكافي الذي تم إحرازه قبل أيام بين بروكسل ولندن ليس إلا خطوة على طريق تأمين الانسحاب المنظم الذي يأمله الطرفان.

وكان بارنييه يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل بعد اجتماعه مع أعضاء المفوضية الأوروبية لتحديد إطار مفاوضات المرحلة الانتقالية، حيث قال “لم نصل إلى هدفنا بعد، فالخطوات القادمة لا تزال شديدة الصعوبة والتعقيد”.

ويريد الاتحاد الأوروبي الشروع بمفاوضات المرحلة الانتقالية مع بريطانيا، تلبية لطلب سابق تقدمت به رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي، خلال كلمة ألقتها في فلورنسا في وقت سابق من العام الحالي.

ويرى الأوروبيون أن المرحلة الانتقالية تبدأ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد رسمياً، أي بتاريخ 30 آذار/مارس 2019، مشيرين إلى أن مدتها لن تزيد عن عامين.

وعن الأطر التي يرغب الاتحاد بتحديدها للشروع بالمفاوضات القادمة، أكد بارنييه أن بريطانيا ستستمر في الانصياع لقواعد السوق الموحدة والاتحاد المصرفي خلال هذه المدة.

ولكن بريطانيا لن تحضر بعد هذا التاريخ أي اجتماع داخل المؤسسات، “إلا أن الحوار سيستمر في أطر أخرى”، وفق كلام بارنييه.

وتفيد المرحلة الانتقالية في إعطاء بريطانيا فرصة للتأقلم مع وضعها الجديد واعداد هياكلها الإدارية والاقتصادية بعد الانسحاب من كافة المعاهدات التي وقعت مع الاتحاد وضمن هياكله مع أطراف أخرى.

وترغب أوروبا في أن تكون المرحلة الانتقالية محددة زمنيا، بحيث تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

وستتمحور المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال الأشهر القادمة على صياغة اتفاق الخروج بشكل نهائي، والتحضير للمرحلة الانتقالية، بحيث تكون هذه المرحلة جزءاً لا يتجزاً من اتفاق الانسحاب.

أما بشأن اتفاق الشراكة المقبل مع بريطانيا، التي ستصبح دولة جارة، فقد أكد بارنييه أن إتفاق الانسحاب سيكون مرفقاً بإعلان سياسي حول شكل العلاقة وأطرها، “ولكن المفاوضات ستأخذ وقتاً” حسب تعبيره.

أما فيما يختص بالمخاوف من إمكانية رفض البرلمان البريطاني لإتفاق الانسحاب، فقد عمد بارنييه إلى رمي الكرة في الملعب البريطاني، حيث رأى أنه “يتعين بناء الثقة خلال مراحل التفاوض وعدم انتظار المفاجآت”.

هذا ويقول الأوروبيون أنهم لن يقبلوا بأي تغير على الوثائق الموقعة أو التي ستوقع مع بريطانيا، ما يزيد من تعقيد موقف رئيسة الوزراء البريطانية داخلياً.