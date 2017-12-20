الاتحاد الأوروبي يخصص دعم ماليا لعملية جنيف بشأن سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي تبني برنامج جديد بقيمة 9 مليون يورو لدعم السلام والانتقال السياسي في سورية.

ويشكل هذا البرنامج الجديد المرحلة الثانية من المبادرة الأوروبية لدعم السلام في سورية، والتي تتضمن الاستمرار في تقديم دعم مالي وتقني لعملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة.

وقد ساهم الاتحاد الأوروبي عبر مبادرته هذه في تقديم الدعم لجولات المحادثات السابقة في جنيف وكذلك تعزيز عمل المعارضة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مباشرة إلى منظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية السورية.

وتعليقاً على هذا القرار، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في الاستثمار من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، فإن “عملية انتقالية سياسية شاملة بوسعها تمكين السوريين من إعادة بناء بلدهم”، حسب كلامها.

ويركز الأوروبيون على ضرورة أن تشمل المرحلة الانتقالية جميع السوريين، سواء الذين بقوا داخل البلاد أو لجأوا إلى أوروبا أو دول المنطقة.