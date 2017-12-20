مدير إيني الايطالية: بدء انتاج حقل (ظهر) المصري يوم تاريخي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت مجموعة إيني الايطالية للطاقة أن بدء الانتاج في حقل (ظهر) المصري للغاز بمياه المتوسط في أقل من عامين ونصف من اكتشافه، يعتبر “زمنا قياسيا لحقل بهذا الحجم في المياه العميقة” على بعد حوالي 190 كيلومترا شمال بورسعيد.

كما نقلت المجموعة في بيان عن مديرها التنفيذي، كلاوديو ديسكالزي، وصفه بدء الانتاج بـ”اليوم التاريخي، الذي يمثل تأكيدا آخر لقدرة إيني على تحويل الفرص الصعبة إلى نجاحات كبيرة”. وأضاف “إن بداية الانتاج في حقل ظهر هو ثمرة مهاراتنا وقدرتنا على الابتكار التكنولوجي وإصرارنا على تحقيق الأهداف، حتى تلك الأكثر تعقيدا، ويجب أن نكون فخورين جدا بهذا”.

وأضاف ديسكالزي “هذا الاكتشاف سوف يحدث منعطفا لمشهد الطاقة في مصر، مما يسمح للبلاد الاكتفاء الذاتي والتحول من مستورد للغاز الطبيعي إلى مصدر مستقبلي”. وأضاف المسؤول الأول لعملاقة الطاقة الايطالي “أود أن أشكر السلطات المصرية وجميع شركائنا في هذا المشروع على مساهمتهم القيمة، وكذلك قطاع النفط المصري الذي قدم دعما كاملا لتنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي”.

وكان وزير البترول المصري، طارق الملا قد أعلن يوم السبت الماضي بدء ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الابار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد، وذلك “بعد نجاح اختبارات التشغيل.” وأعلن، وفق بيان، أنه ستتم “معالجة الغاز وضخه في الشبكة القومية بمعدل إنتاج مبدئي يبلغ 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا”.

وأشار المسؤول في الحكومة المصرية إلى أنه “ساهم في هذا النجاح أيضا الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر مع شركة إيني الإيطالية التي عجلت بخطة تنمية الحقل وتعاونها مع الشركات المصرية المنفذة للمشروع”.