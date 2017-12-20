إيطاليا تستضيف مؤتمرا للحوار بين الاديان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن مقر الوزارة (قصر فارنيزينا) بالعاصمة روما سيستضيف يوم الخميس المقبل مؤتمرا دوليا بعنوان “الحوار بين الثقافات والأديان في تعزيز السلام: 800 عاما على الوجود الفرنسيسكاني في الأرض المقدسة”، بمشاركة رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنجيلينو ألفانو.

وسيفتتح ألفانو هذا الحدث، الذي “يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الأساسي للحوار بين الأديان والثقافات في تعزيز السلام وبناء مجتمعات شاملة للجميع”، والذي سيخاطبه أيضا رئيس مرصد الأقليات واحترام الحريات الدينية في العالم، سلفاتوري مارتينيز، حسبما أفادت مذكرة للخارجية الايطالية بهذا الصدد

كما سيخاطب المؤتمر كل من حارس الأراضي المقدسة، الأب فرانسيس باتون، وسفير المملكة المغربية لدى إيطاليا، حسن أبو أيوب، وسفير دولة إسرائيل، أوفر ساكس، فضلا عن عمدة بيت لحم، المحامي أنطون سلمان.