إيطاليا تجدد دعمها لعملية جنيف وتأسف لرفض وفد النظام السوري الاستمرار في المفاوضات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو عن “التقدير للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا”، في ضوء الجولة الثامنة من محادثات جنيف. وقال “ومن ناحية أخرى، ومع الاعتراف بالالتزام والنهج البراغماتي والبناء الذي أظهرته المعارضة، من المؤسف رفض وفد دمشق المستمر الدخول في مفاوضات، باستخدام ذرائع وشروط مسبقة”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الايطالية على أن “التسوية السياسية السورية لا تتم إلا من خلال عملية جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة وتماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254”. وجدد ألفانو، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية مساء الاربعاء، “دعم إيطاليا لمقاربة الأمم المتحدة، التي عرضها المبعوث دي ميستورا في جلسة يوم أمس أمام مجلس الأمن”. وقال “لذا نحث الأطراف السورية، وخصوصا داعميهم، الانخراط بحسن نية بغية إستئناف محادثات جنيف”.

وأعرب ألفانو عن “الامل بأن ترتكز، بشكل واضح، أية مبادرات دولية أخرى للعملية السياسية في سورية على عملية جنيف وعدم وضعها كبديل لها، وإلا فإن هناك خطر إطالة أمد أزمة وعدم استقرار البلاد”.