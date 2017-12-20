الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية تجتمع بالرياض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بدأت الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية اجتماعاتها اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، بهدف بحث الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف، ووضع هيكلية إدارية وتنفيذية لها.

وقال نائب رئيس الهيئة التفاوضية، خالد المحاميد إن “الهدف من الاجتماعات هو مناقشة كافة القضايا التفاوضية التي تم طرحها في الجولة الأخيرة”، معلنا “إن الهيئة ستعمل خلال هذا الاجتماع على ترتيب البيت الداخلي وتوزيع المهام من خلال وضع هيكلية إدارية تصب في مصلحة الإستراتيجية السياسية التفاوضية الخاصة بها”.

ونقلت الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني المعارض عن المحاميد، الإشارة إلى أن “الجولة الأخيرة كانت ستخرج بنتائج إيجابية لولا رفض الطرف الآخر الدخول في مفاوضات مباشرة والمشاركة بجدية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينهي معاناة الشعب السوري”. كما “أكد أن تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقراران 2118 و2254 لتحقيق الانتقال السياسي الكامل والجذري هو الحل الأنجح لإعادة الاستقرار والأمان لسورية”.