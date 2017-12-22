عباس: لن نقبل بأية خطة سلام من الجانب الأمريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- استبق الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديم الولايات المتحدة الأمريكية خطة للسلام في العام المقبل بالاعلان عن أن الفلسطينيين لن يقبلوا بها لأنها مجحفة.

وقال في رسالة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وصلت نسخة منها لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “مما يدعو للأسف، أن الولايات المتحدة قد قررت عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال مكافأة هذه السياسات الاسرائيلية غير القانونية عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. لقد شكل هذا القرار الأمريكي إهانة للملايين في جميع أنحاء العالم، ولمدينة بيت لحم أيضاً. وقد شجع قرار واشنطن على الفصل غير القانوني بين مدينتي القدس وبيت لحم المقدستين واللتين تنفصلان اليوم للمرة الاولى منذ نشأة المسيحية قبل أكثر من 2000 عام”.

واضاف “كذلك، قررت الولايات المتحدة دعم مزاعم إسرائيل وادعاءاتها باعتبار القدس (عاصمة يهودية)، بدلاً من احترام مكانة المدينة للديانات السماوية الثلاث. وتجاهلت الولايات المتحدة ايضا أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المحتلة، وأن تلك المدينة المحتلة تتعرض فيها ممتلكات الكنيسة ومستقبلها للتهديد من قبل سلطات الاحتلال والمجموعات الصهيونية الأصولية، كما حصل في فضيحة الاستيلاء على ممتلكات باب الخليل”.

وتابع الرئيس الفلسطيني “بسبب هذا القرار الأمريكي القائم على دعم الانتهاكات الاسرائيلية الصارخة وغير القانونية لحقوقنا فإننا لن نقبل بالولايات المتحدة وسيطاً في عملية السلام ولن نقبل بأية خطة من الجانب الأمريكي. لقد اختارت الولايات المتحدة الانحياز إلى الجانب الإسرائيلي، وبالتالي فإن خطتها المستقبلية لن تستند إلى حل الدولتين على حدود 1967، كما أنها لن تستند إلى القانون الدولي أو قرارات الأمم المتحدة”.

وأشار الرئيس عباس إلى انه “حيث أن الإدارة الأمريكية قررت أيضاً مكافأة المتجبر وتهديد كل من لا يؤيدها، فسنواصل نحن طريقنا نحو تحقيق الحرية والاستقلال، مستمدين إلهامنا من رسالة السيد المسيح الذي رفض الظلم ونشر الأمل”.

وكان الرئيس الفلسطيني أعلن سابقا انه لن يقبل الإدارة الأمريكية وسيطا في عملية السلام ولكنها المرة الأولى التي يقول فيها إنه لن يقبل خطة السلام الأمريكية.