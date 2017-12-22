البابا يتسلم أوراق اعتماد سفيري أمريكا ومصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس استقبل صباح اليوم، السفيرة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الفاتيكان، كاليستا غينغريتش لتقديم أوراق اعتمادها.

وذكر بيان للكرسي الرسولي أن الكاثوليكية غينغريتش (51 عاما)، هي الزوجة الثالثة لنيوت غينغريتش، رئيس الجمهوري السابق لمجلس النواب في عهد بيل كلينتون”، وهي “سفير الولايات المتحدة الـ11 لدى الكرسي الرسولي، منذ بدء العلاقات الدبلوماسية مع الفاتيكان”.

وأشار البيان الى أنه في السياق ذاته “استقبل الأب الأقدس اليوم أيضا، سفير مصر لدى الكرسي الرسولي محمود أحمد سمير سامي، بمناسبة تقديم أوراق اعتماده”، مشيرا الى أن “السفير الجديد

من مواليد عام 1963، وقد شغل مناصب مختلفة، كالسكرتير الثالث للسفارة في روما، نائب الممثل الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، سكرتير السفارة الأول في واشنطن، وكذلك سفير بلاده لدى هولندا”.