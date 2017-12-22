رئيس حماس في غزة: من لا يرى أن المصالحة الوطنية تنهار فهو أعمى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- دعا رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار الشعب الفلسطيني لإنقاذ مشروع المصالحة من الانهيار، قائلاً “إن من لا يرى أن المصالحة تنهار فهو أعمى”.

وقال السنوار في لقاء جمعه مع الشباب مساء أمس الخميس بمدينة غزة “إن لم تهبّ القطاعات الشبابية والفصائل ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات النقابية والعمالية والنسائية في الداخل والخارج لإنقاذ مشروع المصالحة فإنها ستنهار وجميعنا سيعض أصابع الندم”، حسبما نقل عنه موقع حماس على شبكة الانترنت.

وأضاف “يبدو أن هناك نوعين من المصالحة، الأولى الهدف منها أن يتم تجريد المقاومة من سلاحها وهي على مقاس اليهود والأمريكان، والثانية على مبدأ التوافق الوطني والشراكة وفق الرؤية الوطنية كما نصّت اتفاقية القاهرة عام 2011”. وتابع “حركة حماس قدّمت التسهيلات اللازمة كافة من أجل تحقيق المصالحة، لكنا للأسف ما زلنا حتى اللحظة ننتظر الخطوة الأولى من حركة فتح والسلطة، ولو قرار بعودة 50 ميغاوات من كهرباء قطاع غزة التي تم قطعها”.

وقال السنوار “للأسف الشديد المصالحة ملخصها عند البعض هو تمكين الحكومة”، منوها بأن ب”يان الفصائل في لقائها الأخير في القاهرة الذي عُقد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر هو بيان منع فشل المصالحة”. وزاد أن “الفصائل في لقائها الأخير بالقاهرة عقدت مباحثات لساعات طويلة لعودة كهرباء غزة، للأسف تركنا القضايا الوطنية الجامعة (منظمة التحرير، الانتخابات العامة، المجلس الوطني)، وهذا شيء مؤسف ومخجل”. وأشار إلى أن “تصريحات بعض قيادات حركة فتح أنه بحل اللجنة الإدارية ستُرفع العقوبات، وقد تم حلها منذ أشهر ولم ترفع العقوبات، وسلمنا المعابر والجباية كاملة ولسنا نادمين ولم ترفع العقوبات كذلك”.