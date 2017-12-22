البابا: القدس رمز التعايش السلمي بين الشعوب والديانات المختلفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في رسالة إلى المؤتمر الدولي الذي التئم بمدينتي روما واسيزي، لمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية الثامنة لتأسيس حراسة الأرض المقدسة، وصف البابا فرنسيس مدينة القدس بأنها “تشكل رمزا للتعايش السلمي بين الشعوب والديانات المختلفة”.

وتضمنت الرسالة، التي حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، تمنيات البابا أن “تنتشر علاقات الصداقة والتضامن والسلام، على مثال القديس فرنسيس الأسيزي”. وعبّر البابا، حسبما نقلت عنه إذاعة الفاتيكان، عن “تقديره للموضوع الذي تم اختياره لهذا المؤتمر الدولي” ألا وهو “الحوار بين الثقافات والأديان في تعزيز السلام”. ونوه بأن “هذا الحدث يُنظم في مرحلة حساسة من تاريخ مدينة القدس التي تشكل رمزا للتعايش السلمي بين الشعوب والديانات المختلفة”.

كما حث البابا المؤتمرين على “توفير خدمة أصيلة للحياة وكرامة الشخص البشري مع الأخذ في عين الاعتبار تنوع الثقافات فضلا عن الثروات البشرية والروحية، التي ينبغي قبولها باحترام”.