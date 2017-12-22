الفاتيكان: احترام القيمة العالمية للقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا الكرسي الرسولي الى احترام القيمة العالمية لمدينة القدس.

وفي مداخلة خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمسألة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أعرب وفد الكرسي الرسولي عن “التقدير للدول الأعضاء على جهودها لمنع موجات جديدة من العنف، وتعزيز الحوار والمفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين حول عملية السلام ومسألة القدس”.

وذكّر الكرسي الرسولي في الوقت نفسه، وفقا لموقع (فاتيكان نيوز) الأخباري الجديد، بأن “من واجب جميع الدول احترام الوضع الراهن التاريخي للمدينة المقدسة”، والذي تتمتع به “وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وأكد البيان الفاتيكاني أن “هوية القدس الفريدة، التي تمثل مصلحة للجميع، تكمن في الطبيعة الخاصة للمدينة المقدسة بالنسبة للديانات التوحيدية الثلاث، ورمزا لملايين المؤمنين في جميع أنحاء العالم الذين يتخذونها عاصمة روحية لهم”، لذا فإن “معناها يتجاوز مسألة الحدود، وينبغي اعتبار هذا الواقع أولوية في أي مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي”.

ودعا الكرسي الرسولي إلى “حل سلمي يحترم طبيعة القدس وقيمتها العالمية”، مبينا أن “من شأن وضع مكفول على المستوى الدولي فقط أن يحافظ على الطابع الفريد”، للمدينة “وأن يكون ضمانة للحوار والمصالحة من أجل السلام في المنطقة”.