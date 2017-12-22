نتنياهو يعين مبعوثا جديدا للمهام الدبلوماسية الخاصة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين مستشاره لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات أيضا لمنصب مبعوثه للمهام الدبلوماسية الخاصة .

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إن تعيين بن شبات يأتي خلفا للمحامي يتسحاق مولخو، الذي سينهي مهامه في الأول من شهر كانون ثاني/يناير المقبل .

وكان مولخو قدم استقالته من منصبه في شهر تشرين أول/اكتوبر الماضي بعد تحقيقات من قبل الشرطة الإسرئيلية معه بشبهات الفساد.

وشكر نتنياهو مولخو معربا عن “تقديره العميق لقيامه بمهامه بمزيج نادر من الموهبة والخبرة والمعرفة العميقة والشاملة للقضايا التي تعامل معها. وقال “حينما سيعرف حجم الأنشطة التي قام بها المحامي مولخو بشكل كامل، سيقدرها المواطنون الإسرائيليون تقديرا كبيرا جدا”.

وكان مولخو لسنوات طويلة مسؤولا عن المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.