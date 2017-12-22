إيطاليا: اتفاق على بناء مسجد على أرض تابعة للكنيسة بمدينة فلورنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا- تم التوصل اليوم الجمعة إلى اتفاق لبناء مسجد في ضاحية لمدينة فلورنسا (شمال-وسط) على أرض تابعة للكنيسة في عملية تبادل لأراض مع جامعة فلورنسا، وذلك لتجاوز عقبات وقفت أمام الجالية الاسلامية هناك للحصول على رخصة من البلدية لتحويل أحد العقارات بالمدينة إلى دار للعبادة.

ووقع على الاتفاق عمدة ضاحية سيستو فيورنتينو (التي تبعد حوالي 11 كم عن قلب مدينة فلورنسا) كل من أسقف فلورنسا، الكاردينال جوزيبي بيتوري ورئيس الجالية الاسلامية، الامام عز الدين الزير، إضافة إلى مدير جامعة فلورنسا، لويجي دي.

وبموجب الاتفاق تبيع الاسقفية للجالية الاسلامية أرضا تزيد مساحتها على 8000 متر مربع، مرخصة أصلا لإقامة دور العبادة على مساحة أقصاها 2500 متر مربع. وفي المقابل ستبيع جامعة فلورنسا للكنيسة قطعة أرض أخرى أصغر، تبلغ مساحتها حوالي 2500 متر مربع، لإقامة مبان لانشطة الكنيسة الدينية على 1250 مترا مربع.

ولقد أنتقدت بعنف رابطة الشمال الايطالية هذه المبادرة، محذرة من أن “المئات من الكنائس أصبحت تفسح المجال أمام أماكن العبادة الإسلامية”، فـ”كل متر مربع نمنحه للإسلام هو نكران لجزء من تاريخنا وهكذا يبيع الغرب هويته ويستعد للأسلمة”. ولكن الكاردينال عقّب بالقول إن “بيع أرض لبناء مسجد جديد هو رد إيجابي تسعد به أبرشية فلورنسا على طلب مقدم من بلدية سيستو فيورنتينو. لقد تجاوبنا عن طيب خاطر مع الطلب”. وأضاف منوها بأن تعزيز حق حرية العبادة، هو “موقفي الشخصي، ولكن قبل ذلك هو موقف الكنيسة الكاثوليكية يحظى بقبول كامل”.