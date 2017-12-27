لافروف خلال لقائه الجربا: مؤتمر سوتشي يلقى دعماً واسعاً من السوريين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ التقى رئيس تيار الغد السوري المعارض، أحمد الجربا، في موسكو الأربعاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وشدد على ضرورة نجاح الجهود الروسية في بدء حوار مباشر بين النظام السوري والمعارضة خاصة مع عدم وصول مفاوضات جنيف إلى أية نتائج تذكر.

وأعرب الجربا، خلال مباحثاته مع لافروف، عن الأمل بأن يناقش موضوع (مؤتمر الحوار الوطني السوري) الذي ينوي الروس عقده في سوتشي، والترتيبات التي من شأنها أن تضمن للمؤتمر النجاح.

من جهته، أكد الوزير الروسي على حرص موسكو على دعوة المعارضة السورية الخارجية المشاركة في مفاوضات جنيف لـ “مؤتمر الحوار الوطني السوري” في سوتشي، مؤكدا أن هدف المؤتمر الأساسي هو إرساء الأسس لإطلاق إصلاحات دستورية في سورية.

وأشار لافروف إلى أن موسكو “تلمس دعماً واسعاً لمؤتمر الحوار الوطني السوري بين السوريين وبين الشخصيات البارزة في المجتمع السوري بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم”، مؤكداً أن ذلك سيساعد على إقامة حوار مباشر بين الحكومة السورية والمعارضة.

كما أشار إلى أن “ملف تنظيم (داعش) قد تم طيّه بالنسبة لروسيا وأصبح من الماضي بعد توجيه ضربة حاسمة للتنظيم في سورية”.