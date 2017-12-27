حماس: وضع كارثي لقطاع غزة نتيجة عدم قيام الحكومة بواجباتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- نوهت حركة (حماس) بأن “القطاع الصحي في غزة يشهد وضعاً كارثياً، وبات على شفا الانهيار نتيجة لعدم قيام الحكومة بواجباتها واستمرار إجراءات رئيس السلطة العقابية”.

وحمّلت الحركة في تصريح، بتوقيع الناطق باسمها فوزي برهوم، “رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الحمد الله المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المأساوية التي يمر بها قطاع غزة والتي شملت كل مناحي الحياة”.

وأكد برهوم “انتفاء وجود أي مبرر لاستمرار هذه السياسة المقيتة”، ملفتا إلى أن “الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني يتطلب من رئيس السلطة والحكومة القيام بواجباتهم كاملة وتوفير الحياة الكريمة لكل أبناء شعبنا في الضفة وغزة على حد سواء”.