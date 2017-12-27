مصادر: مؤتمر سوتشي بإشراف وزارة الدفاع الروسية وطائرات عسكرية ستنقل المؤتمرين من سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر في المعارضة السورية إن المسؤول عن الدعوة والتنسيق لمؤتمر سوتشي هو وزارة الدفاع الروسية وليس الرئاسة أو الخارجية، وأشارت إلى أن ضباطاً روس سيُشرفون على نقل السوريين المشاركين في المؤتمر من داخل سورية وخارجها إلى مدينة سوتشي مقر المؤتمر.

ووفق المصادر فإن وزارة الدفاع الروسية هي المسؤولة عن الدعوات، واستلم سوريون دعوات أولية لحضور المؤتمر مُذيّلة بتوقيع ضباط روس، ومن المقرر أن يُنقل هؤلاء بواسطة طائرات عسكرية روسية من سورية إلى سوتشي، وبواسطة طائرات مدنية من عواصم عربية وأوروبية مختلفة إلى مقر المؤتمر بالمنتجع الروسي.

وأشارت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن الضباط الروس طلبوا تزويدهم إما بصور لهويات شخصية أو صور لجوازات سفر للمشاركين للتحضير لانتقالهم، مفضّلين أن يتم التخاطب معهم برسائل بالروسية أو الإنكليزية، وفي حال التعذر يمكن التخاطب بالعربية التي ستأخذ وقتاً أطول للترجمة، وقالت المصادر أيضاً إن القسم الأكبر من المدعوين هم من داخل سورية، وستُرسل طائرات عسكرية إلى دمشق واللاذقية لنقلهم على دفعات في يوم واحد.

ومن المفترض أن يُعقد مؤتمر سوتشي نهاية كانون الثاني/يناير المقبل بإشراف ورعاية موسكو، ومشاركة إيرانية وتركية في التحضيرات، وتنقسم المعارضة السورية بين رافض لحضور المؤتمر وبين موافق على حضوره، ويخشى معارضون سوريون أن يتسبب هذا الانقسام بالموقف بانقسام حاد في الهيئة العليا للمفاوضات وفي الائتلاف السوري المعارض ما لم يتم التوافق على موقف واحد سواء للمشاركة أو الامتناع عنها.