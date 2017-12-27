سيناتور يميني إيطالي يشيد بتعليق التصويت على قانون منح المواطنة لأبناء المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أشاد سيناتور يميني إيطالي بتعليق التصويت من قبل مجلس الشيوخ على قانون منح المواطنة لأبناء المهاجرين المولودين على التراب الإيطالي، المسمى (إيوس سولي) باللاتينية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من حزب رابطة الشمال، جان ماركو تشينتينايو في تصريحات إذاعية الأربعاء، “إننا نعتبر انفسنا منتصرين معنويا في هذه المسيرة، والمسؤولين عن تعليق التصويت على قانون سخيف وغير مُجدٍ، دعا إلى إقراره من عمد لاحقا الى أغراقه من ناحيته أيضا”، في إشارة الى تيارات سياسية إيطالية أيدت القانون في البداية.

وكان مجلس النواب الإيطالي قد أقر في تشرين الأول/أكتوبر 2015 بأغلبية كبيرة، القانون الجديد الذي يمنح أبناء المهاجرين المقيمين حق الحصول على الجنسية الإيطالية في انتظار إقراره نهائيا من قبل مجلس الشيوخ، إلا أن هذا الأخير وبعد سنوات من الجدل السياسي، علق التصويت على مشروع القانون في جلسته الأخيرة، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري.