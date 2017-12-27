وزير اسرائيلي يقرر إطلاق اسم ترامب على محطة قطار بالقدس الشرقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إنه قرر إطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على محطة للقطار السريع في البلدة القديمة من مدينة القدس.

وقال كاتس في بيان “إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقراره نقل السفارة إلى القدس ، قررت أن اطلق اسمه على محطة للقطار التي ستتم إقامتها في الحي اليهودي على بعد أمتار من الحائط الغربي”.

وكان ترامب قد أعلن مطلع الشهر الجاري الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة، ما اثار ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة.

ولكن إسرائيل رحبت بالقرار الأمريكي ووصفته بـ”التاريخي”.

واختار كاتس موقعا إشكاليا لإطلاق اسم ترامب عليه، فهو يقع في القدس الشرقية وعلى مقربة من الحرم الشريف وسيحمل اسم “الحائط الغربي”، الذي يطلق عليه الفلسطينيون اسم “حائط البراق”.

ويربط القطار السريع مدينتي القدس وتل ابيب، ومن المقرر افتتاحه رسميا العام المقبل.