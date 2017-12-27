احصائية إيطالية: 10% من الأسر لا تمتلك كتاباً واحداً في المنزل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن 10% من العوائل في عام 2016 ليس لديها في المنزل كتاب واحد، وأن هذه المعطيات بقيت ثابتة منذ عقدين من الزمان تقريبا.

وأضاف تقرير للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) الأربعاء، أنه “حتى في حالة وجود مكتبة منزلية، فإن عدد الكتب التي تضمها محدود جدا”، حيث “لا تملك 28.2٪ من الأسر أكثر من 25 كتابا وأن نسبة 63.2٪ لديها مكتبة تضم 100 كتاب كحد أقصى”.

وذكر التقرير الإحصائي أن “من بين الأشخاص الذين يدعون أن لديهم أكثر من 400 كتاب في المنزل، واحد من بين كل خمسة (21.4٪) لم يقرأوا حتى كتاب منها”، بينما يؤكد “19.8٪ من الأشخاص أنهم لا يقرأون أكثر من 3 كتب سنوياً”، إلا أن “36.0٪ من الأشخاص يبدو أنهم قرّاء أقوياء”، مبينا أن “هناك صلة واضحة بين عادة القراءة وأشكال المشاركة الثقافية الأخرى”.

وأشار تقرير (إستات) الى أنه “بقسمة السكان بين قرّاء وغير قرّاء، يتبين أن نسبة 68.9٪ من الفئة الأولى ذهبت إلى السينما مقابل 41.7٪ من غير القراء”، وأن “34.7٪ من القراء شاهدوا عرضا مسرحيا على الأقل خلال العام الجاري مقارنة بـ10.2٪ من غير القرّاء”، فضلا عن “زيارة المتاحف أو المعارض التي تمارسها 54.1٪ من المجموعة الأولى مقابل 15.8٪ من الثانية”.