ألفانو: قرب وتضامن مع ضحايا أعصار الفلبين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، عن “مشار القرب والتضامن مع حكومة وشعب الفلبين”، المتضرر من جراء مرور الاعصار تمبين في البلاد.

ووفقا لمصادر إعلامية فإن إعصار تمبين قد أودى بحياة أكثر من 230 شخصا في الفلبين، بينما تأهبت سلطات فيتنام لإجلاء حوالي مليون شخص من مناطق منخفضة كائنة على الساحل الجنوبي للبلاد.

وبهذا الصدد، أضاف الوزير ألفانو في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، “لقد تلقينا بأسى، نبأ الميزانية الرهيبة للخسائر من ناحية الأرواح البشرية والدمار”، واختتم معربا عن “أعمق تعازينا لأسر الضحايا”.