إيطاليا: توقعات بإعلان رئيس الجمهورية غدا الخميس حل البرلمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقعت مصادر إعلامية إيطالية إعلان رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا يوم غد الخميس حل البرلمان، مرجحة الدعوة لإجراء الانتخابات للدورة التشريعية القادمة في الرابع من آذار/مارس 2018.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء، باولو جينيتيلوني في المؤتمر السنوي التقليدي لنهاية العام المقرر قبل ظهر الغد إنتهاء آخر مهام الحكومة بعد أن صادق البرلمان مؤخرا على قانون موازنة العام القادم.

ومن المرجح أن يعقب خطاب جينتيلوني حول إنجازات حكومته بعد عام من توليها السلطة بعد إستقالة حكومة ماتيو رينزي، إستدعاء رئيس الجمهورية لرئيسي مجلس النواب، لاورا بولدريني، والشيوخ، بييترو غراسو، لإستشارتهما حول قرار حل البرلمان.

وتمنح المادة 88 من الدستور الايطالي رئيس الجمهورية صلاحية حل مجلسي النواب والشيوخ بعد إستشارة رئيسهما وهي استشارة غير ملزمة لرئاسة الدولة لإصدار مرسوم حل البرلمان، الذي يتطلب أيضا توقيع رئيس الحكومة المنتهية ولايتها.