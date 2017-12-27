حكومة الأسد تحمل أردوغان “المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت الحكومة السورية في دمشق أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان “يتحمل المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري وأن عدوانه ودخول قواته إلى الأراضي السورية هي إحدى صور دعم الإرهاب التكفيري”. وقالت “سيدرك عاجلا أم أجلا أن قدرته على التخريب سترتد عليه بنفس الآلام والخسائر التي سببها للآخرين”.

وجاء ذلك، حسبما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية على لسان مصدر رسمي في الخارجية السورية، ردا على تصريحات أردوغان، التي تضمنت وصف الرئيس السوري بشار الأسد بـ”الإرهابي”، وبألا دور له في عملية الانتقال السياسي في سورية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة (سانا) اليوم “مرة جديدة يستمر رئيس النظام التركي أردوغان بتضليل الرأي العام في فقاعاته المعتادة في محاولة يائسة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العربي السوري عبر تقديمه الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله للمجموعات الإرهابية في سورية، الأمر الذي أصبح مكشوفا للقاصي والداني وباعتراف القائل نفسه”. وأردف “بالتالي، فهو يتحمل المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري وما عدوانه ودخول قواته إلى الأراضي السورية إلا أحدى صور هذا الدعم للإرهاب التكفيري وتأكيد لاطماعه التوسعية”.

واتهم النظام السوري أردوغان بتحويل تركيا إلى “سجن كبير وكمم أفواه أصحاب الرأي والصحافة وكل من يختلف معه ممن يعارضون سياساته التدميرية ليس فقط بحق سورية وإنما التي تحمل نتائج كارثية لتركيا أيضا”. وقال المصدر في الخارجية السورية “أردوغان هذا لا يملك أي صدقية لإلقاء العظات التي اعتاد عليها والتي لم تعد تلقى أي اهتمام بل أصبحت في كل مرة تشكل إدانة جديدة له وتظهر مدى التوتر والارتباك الذي ينتابه نتيجة هذه السياسات الخرقاء”.

وختم المصدر تصريحه، وفق (سانا)، بالقول “إن جنون العظمة وأوهام الماضي التي تسكن داخل أردوغان جعلته ينسى أن امبراطوريته البالية قد اندثرت إلى غير رجعة وأن الدول لم تعد ولايات تابعة له وأن الشعوب الحرة هي التي تملك خياراتها وقراراتها الوطنية وتدافع عن سيادتها ولن تسمح لأردوغان التدخل بأي شكل في شؤونها وسيدرك عاجلا أم أجلا أن قدرته على التخريب سترتد عليه بنفس الآلام والخسائر التي سببها للآخرين”.