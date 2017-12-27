إيطاليا: حزب معارض يرفض تمديد الدورة التشريعية لإقرار قانون الجنسية لأبناء المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت برلمانية في حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض إلى أن الدستور الايطالي يمنع تمديد الدورة التشريعية للبرلمان إلا في حالة الحرب فقط، وذلك في تعليق على دعوات أطلقها سياسيون بالحزب الديمقراطي الحاكم تطالب رئيس الجمهورية بإطالة عمر البرلمان لأسبوعين للتمكن من إقرار مشروع قانون، ترفضه أحزاب اليمين، يقضي بمنح الجنسية لأبناء المهجارين المقيمين في إيطاليا.

وقالت إلفيرا سافيانو، رئيسة لجنة السياسات الاوروبية في مجلس النواب “هم يعلمون تماما أنه لا يمكن تمديد دورة البرلمان إلا في حالة الحرب فقط. هل يفكر الحزب الديمقراطي في جرّ إيطاليا إلى حرب لإطالة عمر البرلمان؟”.

وأضافت المسؤولة في الحزب، المحسوب على اليمين بزعامة رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني، “على اليسار والحزب الديمقراطي الاستكانة: فقانون الجنسية سيبقى كما هو عليه الآن. كان لديهم كل الوقت اللازم لإقرار مشروع قانون الجنسية لأبناء المهاجرين، لم يفعلوا ذلك لأنهم لا يريدونه، ولا يريده، قبل كل شيء، الايطاليون”.

