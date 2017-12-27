برلمانية إيطالية: نشر وحدة عسكرية في النيجر قرار شجاع ومسؤول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الحاكم في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إعلان حكومة بلادها نية “نشر وحدة عسكرية في النيجر، في إطار عملية أوروبية، بنقل عناصر للجيش من الجبهة العراقية”، بالقرار “غير المسبوق والشجاع”، وذلك في اعقاب إعلان حزب معارض رفضه التصويت برلمانيا لصالح هذه البعثة

وقالت ليا كوارتابيللي في تصريح للصحافيين الأربعاء إن “قرار رئيس الوزراء باولو جينتيلوني يدفع إيطاليا لتحمل مسؤوليتها الدولية الضرورية حتى في أفريقيا، منوهة بأنه” يتعين دعم حكومة النيجر للتصدي بشكل أكثر فعالية للإرهابيين والمتاجرين بالبشر الذين وجدوا في منطقة الصحراء الواقعة بين النيجر وليبيا ملاذا مثاليا لممارسة أنشطتهم”.

واضافت المسؤولة البرلمانية في الحزب الحاكم “إنه قرار مسؤول له علاقة مباشرة بأمننا الوطني، ومن المؤسف إعلان حزب رابطة الشمال رفضها له، والتي دائما على استعداد على الصياح بصوت عال في كل سانحة بشأن كيفية وقف جحافل المهاجرين القادمين من أفريقيا، ولكنها ترفض في ذات الوقت عملية لمكافحة مهربي البشر”.