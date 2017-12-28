مباحثات مصرية إماراتية لمواجهة التدخلات الخارجية بالمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري، توجه الخميس إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للقاء نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، للتباحث حول عدد من القضايا، وفي مقدمتها التخلات الخارجية بالمنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد أن “اللقاء يأتي في إطار التشاور الدوري والتنسيق المستمر بين مصر والإمارات حول مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المتزايدة”، مشيراً إلى أن “العلاقة الخاصة والمتميزة بين البلدين تقتضي تكثيف التشاور وتبادل الرؤى بين الأشقاء بشأن التحديات المختلفة في المنطقة، ولاسيما التحديات المرتبطة بالأمن القومي العربي والتدخلات من خارج المنطقة العربية في شؤون دولها، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون والتضامن بين البلدين”.