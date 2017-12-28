جينتيلوني: أوروبا مجرد متفرج لظاهرة الهجرة لكنها تُثمّن قدرات إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني “إن قدرة إيطاليا على استقبال المهاجرين وضرب المتاجرين بالبشر، تلقى التقدير في محافل أوروبا”.

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية في المؤتمر الصحافي التقليدي بمناسبة نهاية العام، “في الحقيقة، أن الإتحاد الأوروبي ينتهج سلوك المتفرج فقط”، إزاء قضية الهجرة، “لكن المتفرجون الذين يُقدّرون ما يرون، أفضل من أولئك الذين يشاهدون بسخرية”.

وتابع جينتيلوني “نحن البلد الذي يظهر في الوقت نفسه، قدرة على الإستقبال للمهاجرين”، حتى ليلة عيد الميلاد “ويفخر بمعرفته لكيفية إلحاق ضربات قاسية بالمتاجرين بالبشر”، واختتم بالقول “هذه هي إيطاليا”.