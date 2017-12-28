 المالكي: سنطالب العرب بتنفيذ قرارات قمة عمان 1980

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه سيطلب رسميا من وزراء خارجية عرب الشهر المقبل بتنفيذ قرارات قمة عمان عام 1980 والتي تضمنت المقاطعة السياسية والاقتصادية للدول التي تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وأشار المالكي إلى أن 5 وزراء خارجية عرب سيشاركون في اجتماع يعقد في السادس من شهر كانون الثاني/يناير القادم في الأردن.

والدول الخمسة هي الأردن، مصر، السعودية، المغرب والإمارات العربية المتحدة حيث تم الإتفاق في الجامعة العربية منتصف الشهر على تشكيل وفد من وزراء خارجيتها إضافة إلى وزير خارجية فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية للتحرك في وجه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والشروع في نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، الخميس، إن “الإجتماع سيبحث آلية التحرك في عدد من العواصم الدولية لحثها على الضغط على أمريكا للتراجع عن قرارها بشأن القدس واصدار بيانات واضحة وحازمة لمنع أي دولة من أن تحذو حذو واشنطن باتخاذ هكذا خطوة”.

وكانت غواتيمالا اول دولة بعد الولايات المتحدة تعلن قرارها نقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس.

وقال المالكي “في حال أقدمت بالفعل الدول العربية مجتمعة على مقاطعة غواتيمالا أولا والتي أعلنت أنها ستنقل سفارتها، فإن هذا القرار سينعكس على الأوضاع المالية فيها”، واضاف “يجري العمل حاليا بتعليمات من الرئيس محمود عباس بالتواصل مع الدول التي تسعى اسرائيل لحثها على نقل سفارتها، للحيلولة دون ذلك”.

ولفت الوزير الفلسطيني إلى أن “عددا من الدول وعدت بأنها لن تنقل سفارتها للقدس، فيما يتعرض عدد آخر منها لضغوط أمريكية واسرائيلية هائلة”.

واعلن المالكي أنه بعد انتهاء عطلة الأعياد ستتوجه القيادة الفلسطينية مجددا بطلب عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة سيما وأنه سيكون هناك مجلس أمن جديد بداية العام القادم بانضمام ست دول جديدة، وقال “نرى أن من الضرورة بدء التشاور مع هذه الدول لضمان الحصول على تسعة أصوات في مجلس الأمن لضمان مرور القرار”، واضاف “في حال كان هناك فيتو أمريكي فإنه سيتم بحث آليات أخرى”.