وزارة الدفاع الإيطالية: سفيرنا لدى بغداد يزور قواتنا في سد الموصل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت السفارة الإيطالية في العراق إن السفير الايطالى أنطونيو باسكوينو قام في الـ24 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بزيارة الوحدة العسكرية الايطالية المكلفة بحماية سد الموصل.

وأضافت وزارة الدفاع الإيطالية على موقعها الخميس، أن “الزيارة بدأت في سد المدينة حيث التقى السفير فرقة حماية موقع العمل، وموظفي مجموعة (تريفي) التي تعمل منذ العام الماضي على تأمين البنية التحتية للسد”، كما “التقى رؤساء قوات الأمن العراقية في محافظة الموصل، التي تجانب القوات العسكرية الوطنية في الدفاع عن سد الموصل”.

وقد تمكن السفير الذي رافقه في الزيارة قائد الوحدة الإيطالية في العراق الجنرال روبرتو ڤانّاتشي، والقنصل الإيطالي في أربيل سيرينا موروني، من “رؤية القدرات التي وضعتها الشركة في شمال العراق”، كما “افتتاح ملعب كرة قدم، أنشأته شركة تريفي كجزء من مشروع “النشاط الاجتماعي لسد الموصل”، الذي “ترعاه المجموعة الإنشائية المذكورة، بمعية القوات الإيطالية وبمشاركة شركاء آخرين، لتروج مشاريع لصالح السكان العراقيين، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع القصر”.

وذكر موقع الوزارة أنه “خلال الاحتفال الموجز تمكن السفير من التحقق من مستوى التشغيل البيني الذي حققته فرقة الحماية مع دائرة مكافحة الإرهاب لضمان الأمن في المنطقة”، ثم “استمرت زيارة منطقة السد، التي يعنى بحمايتها رجال فوج الألب الثالث”.