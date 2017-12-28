جينتيلوني: أشاطر خيبة أمل الكنيسة لوقف التصويت على قانون المواطنة لأبناء المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إنني أشاطر الكنيسة شعورها بخيبة الأمل لتعليق التصويت على قانون منح حق المواطنة لأبناء المهاجرين المولودين على التراب الإيطالي، المسمى (إيوس سولي)، باللاتينية.

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية في المؤتمر الصحافي التقليدي بمناسبة نهاية العام، الخميس، “أجد أن من الصعب عدم التوافق مع الكنيسة، على الرغم من أنني أفطن بالتأكيد لخيبة أملها، التي أشاطرها إياها”، مشيرا إلى أن الأمر تعلق بـ”موقف مختلف عما حدث بشأن الوصية البيولوجية، التي تمتلك جذورا قديمة”، لكن “هناك احترام كبير أيضا للقرارات التي يتخذها البرلمان الإيطالي”، التي “لا تنطوي على تعارض ما بل مجرد تباين في الآراء”.

وخلص جينتيلوني مذكّرا بأنه “يهيمن على كل شيء مصدر إلهام استثنائي نستمده من الأب الأقدس، وعمله الرعوي ورسائله”، التي “تمتلك قيمة ثقافية واضحة لدى الجميع”.

وكان مجلس النواب الإيطالي قد أقر في تشرين الأول/أكتوبر 2015 بأغلبية كبيرة، القانون الجديد الذي يمنح أبناء المهاجرين المقيمين حق الحصول على الجنسية الإيطالية في انتظار إقراره نهائيا من قبل مجلس الشيوخ، إلا أن هذا الأخير وبعد سنوات من الجدل السياسي، علق التصويت على مشروع القانون في جلسته الأخيرة، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري.