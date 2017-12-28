البعثة العسكرية الايطالية للنيجر مطلع فبراير القادم بعد المصادقة البرلمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المتوقع أن تصل طلائع البعثة العسكرية الايطالية، التي قوامها 470 عسكريا وسميت مؤقتا بـ(الصحراء الحمراء)، إلى النيجر بنهاية كانون الثاني/يناير أو أوائل شباط/فبراير 2018، حيث يتعين حصولها على مصادقة البرلمان الايطالي اولا.

وتتضمن مهام البعثة “تدريب قوات الأمن المحلية من خلال تنظيم دورات تدريبية وأنشطة محددة، استنادا إلى النجاح الذي حققته البعثة الايطالية في العراق”، حسبما أشارت مصادر مؤهلة لوكالة (آكي) الإيطالية.

كما سيكون الوجود الإيطالي بالنيجر “مفيدا لضمان سير عمليات مراقبة لمنطقة تعتبر حاسمة في مجال مكافحة تدفقات المهاجرين والأسلحة والمخدرات، والمسار الرئيسي لعبور مئات الآلاف من الاشخاص الذين يصلون إلى ليبيا كل عام للانتقال بحرا إلى السواحل الأوروبية الجنوبية”.