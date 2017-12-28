الشبكة السورية لحقوق الإنسان: النظام ألقى 70 ألف برميل منذ انطلاق الاحتجاجات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن “النظام السوري ألقى قرابة 70 ألف برميل متفجر” منذ تموز/يوليو 2012.

وفي تقرير لها بعنوان “القصف الغاشم”، قالت الشبكة إنها “وثَّقت” هذا العدد من البراميل التي ألقاها سلاح الطيران التابع للنظام السوري على المدن البلدات السورية.

وجاء في التقرير أنّ استخدام سلاح البراميل المتفجرة من قبل جيش النِّظام السوري “يُشكِّل واحداً من أشدِّ أصناف الخذلان الدولي الفاضح للشعب السوري، فلم يعد هناك أية إدانات أو استهجان من تكرار استخدام هذا النَّمط البربري من الأسلحة” مؤكداً على “ضرورة التَّشكيك في إمكانية قبول نظام سياسي يقوم بإلقاء براميل غوغائية على بلده بأي شكل من أشكال التسوية السياسية، ما عدا تسوية سياسية تُعيد تأهيله، وتقبل بتسليم وزارات شكليَّة خدمية لبعض المعارضين”.

وقال فضل عبد الغني، رئيس الشبكة، المحسوبة على المعارضة للنظام الحاكم في دمشق، “لقد شكَّل الاستخدام المتكرر لهذا السلاح المرتجل العشوائي ضدَّ التَّجمعات السكنية رسالة إلى المجتمع السوري مفادها أن حماية المدنيين والقانون الدولي مجرد أوهام، وأنه يتوجب عليكم الاستسلام ثم التسليم مجدداً للنظام الذي يقوم بقتلكم”. ورأى أنه “لا بُدَّ من إعادة إحياء مجلس الأمن من جديد لاتخاذ موقف حاسم من استخدام النظام السوري لهذا السلاح الفوضوي على هذا النطاق الواسع والكم الكثيف، وعلى المبعوث الأممي أيضاً أن يلعب دوراً أكثر فعالية في وقف هطول البراميل المتفجرة على سورية”.

وذكر التقرير أنه “وثَّق استهداف هذه البراميل لمراكز حيوية مدنيَّة، ولم يتوقف إلقاء البراميل في أي شهر من الأشهر، بما فيها الأشهر التي شهدت اتفاقيات خفض التَّصعيد أو محادثات جنيف”. واستند التقرير على “عمليات التَّوثيق والرصد والمتابعة اليومية، وعلى روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ واستعرض 9 منها، إضافة إلى تحليل عدد كبير من المقاطع المصورة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت”.

وسجَّل التقرير “ما لا يقل عن 68334 برميلاً متفجراً ألقتها طائرات مروحية أو ثابتة الجناح تابعة للنظام السوري منذ أوَّل استخدام موثَّق لها في تموز/2012 حتى كانون الأول/2017 تسبَّبت في مقتل 10763 مدنياً، بينهم 1734 طفلاً، و1689 سيدة (أنثى بالغة)”، كما تم تسجيل “ما لايقل عن 565 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية تسبَّبت فيها البراميل المتفجرة بينها 76 حادثة على مراكز طبية، و140 على مدارس، و160 على مساجد، و50 على أسواق”.

وبحسب التقرير، فإنَّ “العدد الأكبر من البراميل المتفجرة سقط على محافظات دمشق وريفها ثم حلب فدرعا في حين أنَّ العام الذي شهد أكبر استخدام لهذا السلاح كان عام 2015، الذي سجَّل التقرير فيه إلقاء قوات النظام السوري ما لايقل عن 17318 برميلاً متفجراً”.

ووفق التقرير، فقد “تم توثيق87 هجمة ببراميل متفجرة تحوي غازاً ساماً، و4 هجمات ببراميل متفجرة تحوي مواد حارقة جميعها كانت بعدَ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2139”.

واتهم التقرير “النظام السوري، عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة، بإنتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي و(اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية) وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 و2209 و2235 كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وطالبت الشبكة مجلس الأمن بـ”أن يضمن التنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه”، وأوصت الدول الأربع الدائمة العضوية بـ”الضغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويده بالمال والسلاح؛ نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.