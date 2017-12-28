جينتيلوني إلى قصر الرئاسة وترقب إعلان حل البرلمان في الساعات القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصل رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني عصر الخميس إلى قصر الرئاسة (كويرينالي) للقاء رئيس الدولة سيرجو ماتاريلا، حيث من المتوقع أن يعلن الاخير نهاية الدورة التشريعية بحل البرلمان والدعوة للانتخابات البرلمانية، التي من المرجح إجرائها أوائل شهر آذار/مارس القادم

وكان جينتيلوني قد ذكر في وقت سابق الخميس، خلال المؤتمر الصحفي التقليدي لنهاية العام أنه “يتعين الآن أن نحترم دور وإدارة رئيس الدولة للخطوات المنتظرة”. وأردف “الدستور واضح جدا بهذا الصدد ومسؤولية إتخاذ القرارات تقع على عاتق الرئيس ماتاريلا” بشأن حل غرفتي البرلمان، النواب والشيوخ، وإعلان موعد للانتخابات التشريعية.

ولكن جينتيلوني نوه في إشارة إلى مواصلة جهازه التنفيذي مهامه في هذه المرحلة، “في الأسابيع المقبلة سوف تسلط الأضواء على الحملة الانتخابية ولكن الحكومة لن تسحب المجاذيف إلى متن القارب، سوف نواصل العمل في حدود الدستور. .. الحكومة ستحكم”.

وأخيرا، فيما يتعلق بموعد الانتخابات المحتمل في 4 آذار/ مارس، أجاب جينتيلوني “من الواضح أننا سنقرر موعد الانتخابات بعد أن يعلن الرئيس ماتاريلا حل البرلمان”.