رئيس الحكومة الإيطالية: لسنا بمأمن من تهديدات الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني “لسنا بمأمن من التهديدات الإرهابية”.

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية في المؤتمر الصحافي التقليدي بمناسبة نهاية العام، الخميس، “نعلم أن التهديدات الإرهابية قد تكون معقدة الطابع”، لكن “في كثير من الأحيان بل غالبا ما تأتي التهديدات من جانب أفراد متطرفين في البلاد”، مبينا أن “منع هذا النوع من التهديد أصبح الآن أمرا أكثر صعوبة مما كان عليه في الماضي”.

وذكر رئيس الحكومة أن “الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو إدراك أن لدينا قوات أمن واستخبارات جديرة بمهمتها، وبمستوى ممتاز”، وخلص الى القول إنه “مع ذلك، فإن إمتلاك جهاز أمن جيد ونظم استخبارات متطورة لا يمحو المخاطر من وجهة النظر هذه”.