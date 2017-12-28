حزب برلسكوني يعلن دعمه إعلان الحكومة إرسال قوة عسكرية للنيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض بزعامة رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني دعمه لإعلان رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني إرسال وحدة عسكرية للنيجر لتعزيز “قدرات نيامي في السيطرة على أراضيها” للتصدي لمهربي البشر والمجموعات الارهابية بمنطقة الساحل.

وقالت عضو مجلس النواب في جزب برلسكوني، ستيفانيا بريستيجاكومو “أما الذين يعارضون إرسال الجنود الإيطاليين إلى النيجر فهم لا يدركون أهمية وجود فرقة عسكرية أوروبية في أفريقيا. إن الارهاب والاتجار بالبشر قضايا بالغة الاهمية كي تترك لمجموعات إجرامية تعامل النساء والاطفال كحيوانات أو للذين يسهمون فى تغزية الارهاب الدولي”.

وأعلنت البرلمانية أن حزبها “لن يبخل في دعمه للقوة العسكريةK مدركا بأن هناك حاجة إلى تدخل قوي لاستعادة النظام” في منطقة هي “برميل بارود افريقي لكي نعيد الأمن لمواطنينا الذين يشعرون بالقلق بشكل متزايد من الهجرة خارج السيطرة وخطر التهديد الإرهابي الذي نعيشه في أوروبا”.

وكان جينتيلوني قد اشار في المؤتمر الصحفي التقليدي لنهاية العام “نحن ذاهبون الى النيجر بناء على طلب من الحكومة هناك تلقيناه في مطلع كانون الثاني/ديسمبر، من أجل مساهمة تقوم بها إيطاليا عادة في هذه الدول، على غرار عملنا في ليبيا: تعزيز آليات السيطرة على الأراضي والحدود وتعزيز قوات الشرطة المحلية”.

واضاف “بالتأكيد، يجب علينا أن نتطلع إلى أفريقيا لفرصها وكذلك لمخاطرها”، ملفتا إلى أنه عندما كان وزيرا للخارجية، إبان حكومة ماتيو رينزي السابقة، “قررت فتح سفارة لإيطاليا في النيجر . وهذا قرار لم يتم البت فيه عشوائيا. النيجر اصبح مفترق طرق هام جدا لتدفقات الهجرة الكبيرة، لأنه تتركز فيه، منذ سنين، تجارة هائلة للبشر. إضافة إلى ذلك التواجد بشكل خاص بمنطقة الساحل لأشكال مختلفة من الإرهاب الجهادي”.