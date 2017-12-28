إيطاليا: صدور مرسوم رئاسي بحل البرلمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وقع رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجيو ماتاريلا مساء الخميس، بعد إستشارة رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، عملا بالمادة 88 من الدستور، على مرسوم حل البرلمان.

جاء ذلك في بيان صحفي لرئاسة الجمهورية، والذي اشار إلى أنه بعد فترة وجيزة من صدور المرسوم “توجه الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أوغو زامبيتي، إلى رئيسي الشيوخ لإبلاغهما بقرار حل البرلمان”.

ومن المتوقع أن يحدد اجتماع لمجلس رئاسة الوزراء يعقد في وقت لاحق اليوم الخميس موعد إجراء الانتخابات التشريعية وموعد إلتئام الجلسة الاولى للبرلمان القادم، في مرسوم سيقدم إلى رئيس الدولة للتوقيع عليه.