تقرير خاص: من النقل البحري إلى الحافلات، الوقود البديل لتقليل التلوث

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو- الوقود البديل هو مصدر طاقة تصفه بالاستراتيجي التوجيهات الاستراتيجية الاوروبية (Dafi) والتي تهدف إلى إزالة الكربون من مصادر الطاقة في الاتحاد الأوروبي باستخدام أنواع وقود بديلة في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي.

مصطلح “القيادة الخضراء”، لا ينحصر فقط على محرك سيارات صديق للبيئة ولكن ينطبق على النقل بشكل عام.

لنفكر في النقل البحري. وفي هذا السياق، تم إنشاء مشروع “الاسطول الأخضر” للتوصل إلى موارد بديلة للوقود الأحفوري ووقود حيوي يتكون 50٪ منه على الأقل من الديزل الأخضر.

المشروع هو ثمرة تعاون بين مهندسي كيميائيين لمجموعة إيني للطاقة مع مهندسين بحريين يتبعون للقوات البحرية الايطالية، لتصبح بذلك أول هيئة تدخل في تجربة تشغيلية للديزل الأخضر، وذلك حتى قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي الخاص بان تمثل نسبة الموارد المتجددة عشرة في المائة من الوقود المستخدم في النقل بحلول عام 2020 .

الهدف يكمن في اعتماد نظم توليد أكثر كفاءة من الناحية البيئية تسمح لإيطاليا بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في أوروبا بشأن الحد من انبعاثات ملوثات الهواء، وذلك بفضل تقليص استخدام المشتقات النفطية.

من السفن إلى وسائل النقل العام: تم إجراء اختبار على حافلات نقل في مدينة تورينو بهدف المساهمة في الحد من التلوث.. نتيجة الاختبار؟ تقليص الجسيمات الدقيقة بنسبة 40٪ والدقائق المادية بنسبة 16٪، أكاسيد النيتروجين بنسبة 10٪ و ثاني أكسيد الكربون بنسبة 7٪ وذلك بفضل استخدام وقود (إيني ديزل+)

وجرى الاختبار على حافلة، بمعيار انبعاث أوروبي أورو3 ، تابعة للنقل العام في مدينة تورينو في مركز أبحاث شركة ايني بالتعاون مع معهد المحركات التابع للمجلس الوطني للبحوث في مدينة نابولي. وأظهرت النتائج أيضا أن استخدام (إيني ديزل+) يقلل استهلاك الوقود بنحو 2٪ ولكن يمكن أن تصل النسبة إلى 4٪ على المدى الطويل.

ويعود تقليص الانبعاثات إلى مكونات الوقود، الذي يحتوي على عنصر بيولوجي متجدد بمعدل 15٪ يتضمن مركبات عطرية متعددة الحلقات ومستوى منخفض جدا من الكبريت، تسمح باحتراق أكثر تجانسا للوقود وبانخفاض في متوسط ​​درجات حرارة الاحتراق، مع ما يترتب على ذلك من تقليص في أكاسيد النيتروجين.

ويتم إنتاج العنصر البيولوجي المتجدد من مصفاة الحيوية التي لمجموعة ايني في مدينة البندقية، وذلك بفضل تكنولوجيا بوسعها تحويل أي نوع من أنواع الزيوت النباتية والدهون الحيوانية إلى وقود ديزل عالي الجودة، بما في ذلك زيوت الطهي المستخدمة ومخلفات الخضارات غير الصالحة للأكل.

وتخطط شركة ايني لتغطية الطلب الإيطالي من الوقود الحيوي بحلول عام 2020، وذلك بفضل بدء تشغيل مصفاة مدينة جيلا بإقليم صقلية، وأيضا بإنتاج الطاقة والوقود من مخلفات المواد الاولية وذلك باستخدام تقنيات مبتكرة.